МегаФон выпустил собственные кнопочные смартфоны по цене от 790 рублей

Компания планирует увеличить продажи в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов в 2024 году.

Fontel был запущен МегаФоном в начале 2023 года, и первая модель, Fontel FP 200, поступила в продажу в январе. Как сообщается, бренд Fontel занимает уже 20% от продаж всех кнопочных устройств в рознице МегаФона к концу третьего квартала 2023 года.

В ближайшем будущем линейка телефонов Fontel будет расширена до семи моделей. Все устройства оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, а также поддерживают слоты для microSD и две сим-карты. К тому же они обладают емкой батареей, способной держать заряд несколько дней.