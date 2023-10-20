МегаФон выпустил собственные кнопочные смартфоны по цене от 790 рублей

МегаФон выпустил собственные кнопочные смартфоны по цене от 790 рублейБатарея способна держать заряд несколько дней
МегаФон, один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов, расширяет свою линейку кнопочных телефонов до семи моделей под собственным брендом Fontel, сообщили в компании.
Компания планирует увеличить продажи в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов в 2024 году.
Fontel был запущен МегаФоном в начале 2023 года, и первая модель, Fontel FP 200, поступила в продажу в январе. Как сообщается, бренд Fontel занимает уже 20% от продаж всех кнопочных устройств в рознице МегаФона к концу третьего квартала 2023 года.
В ближайшем будущем линейка телефонов Fontel будет расширена до семи моделей. Все устройства оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, а также поддерживают слоты для microSD и две сим-карты. К тому же они обладают емкой батареей, способной держать заряд несколько дней.
Кнопочные телефоны имеют популярность среди школьников и более взрослого населения из-за своей простоты использования. Эти аппараты приобретаются родителями в качестве первых телефонов для детей, а также используются лицами старшего возраста. Все это сделало кнопочные телефоны привлекательными для различных категорий пользователей.
Ценовой диапазон кнопочных смартфонов составляет от 790 руб. до 2990 руб.