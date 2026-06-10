МЭИ и Курчатовский институт запустят магистратуру по термоядерному синтезу

Опубликовано 10 июня 2026, 08:261 мин.
МЭИ и Курчатовский институт запустят магистратуру по термоядерному синтезуСтуденты получат доступ к установкам и реакторам
НИУ «МЭИ» и НИЦ «Курчатовский институт» запустят совместную магистерскую программу для подготовки специалистов в области термоядерных технологий. Обучение будет вестись по направлению 14.04.01 «Ядерная энергетика и теплофизика» в рамках программы «Прикладная физика плазмы и управляемый термоядерный синтез».
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По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, новый образовательный проект связан с задачами федерального проекта «Технологии термоядерной энергетики» и нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии». Магистранты смогут использовать научную инфраструктуру Курчатовского института, участвовать в экспериментах на современных установках и работать с комплексами диагностики импульсной плазмы.
Также предусмотрены практики на действующих термоядерных реакторах, включая токамак Т15-МД. Выпускники получат подготовку в области физики плазмы и технологий термоядерной энергетики.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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