МЭИ и Курчатовский институт запустят магистратуру по термоядерному синтезу

По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, новый образовательный проект связан с задачами федерального проекта «Технологии термоядерной энергетики» и нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии». Магистранты смогут использовать научную инфраструктуру Курчатовского института, участвовать в экспериментах на современных установках и работать с комплексами диагностики импульсной плазмы.

Также предусмотрены практики на действующих термоядерных реакторах, включая токамак Т15-МД. Выпускники получат подготовку в области физики плазмы и технологий термоядерной энергетики.