В России
Опубликовано 07 июня 2025, 11:24
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МЭИ и Positive Technologies создали цифровой комплекс для энергосистем

Разработка построена на российском оборудовании и ПО
На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) был представлен новый программно-аппаратный комплекс для управления энергосистемами. Его разработали Национальный исследовательский университет «МЭИ» совместно с компанией Positive Technologies и рядом других партнеров.
МЭИ и Positive Technologies создали цифровой комплекс для энергосистем

© Ferra.ru

Главной особенностью комплекса стала возможность создания цифрового двойника энергосистемы. Это решение позволяет моделировать, тестировать и внедрять алгоритмы автоматического управления и защиты в едином цифровом пространстве. Такой подход помогает повысить надежность и гибкость управления объектами энергетической инфраструктуры.

Разработка основана полностью на российских технологиях. И оборудование, и программное обеспечение были созданы в стране.

Комплекс построен на облачной платформе, что упрощает настройку и интеграцию с различными системами. Важным направлением его применения может стать реализация концепции открытых автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Это позволяет объединять решения от разных производителей и создавать универсальные цифровые системы управления.