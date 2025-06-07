МЭИ и Positive Technologies создали цифровой комплекс для энергосистем

Главной особенностью комплекса стала возможность создания цифрового двойника энергосистемы. Это решение позволяет моделировать, тестировать и внедрять алгоритмы автоматического управления и защиты в едином цифровом пространстве. Такой подход помогает повысить надежность и гибкость управления объектами энергетической инфраструктуры.

Разработка основана полностью на российских технологиях. И оборудование, и программное обеспечение были созданы в стране.

Комплекс построен на облачной платформе, что упрощает настройку и интеграцию с различными системами. Важным направлением его применения может стать реализация концепции открытых автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Это позволяет объединять решения от разных производителей и создавать универсальные цифровые системы управления.