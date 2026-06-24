МЭИ подготовит специалистов для атомной отрасли с помощью цифровой АЭС

Опубликовано 24 июня 2026, 17:461 мин.
МЭИ подготовит специалистов для атомной отрасли с помощью цифровой АЭСОткрылся центр виртуального моделирования
В пресс-службе Национального исследовательского университета (НИУ) «МЭИ» сообщили, что вуз станет участником проекта Росатома по подготовке специалистов для атомной энергетики. Университет будет работать в новой лаборатории «Расчетное компьютерное моделирование процессов и систем АЭС» в Санкт-Петербурге.
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Площадка создана на базе комплекса «Виртуальный энергоблок АЭС», который предназначен для моделирования процессов в оборудовании атомных станций. Специалисты будут изучать режимы работы энергоблоков, аварийные сценарии, запуск и ввод объектов в эксплуатацию.
Университет займется развитием образовательных программ, подготовкой кадров в области математического моделирования, теплотехнических расчетов и цифрового анализа работы АЭС. В проекте также предусмотрено совершенствование алгоритмов управления и разработка человеко-машинных интерфейсов, отметили в пресс-службе.