Менделеевская олимпиада по химии стала углеродно-нейтральной

Для олимпиады провели расчет углеродного следа по международному стандарту GHG Protocol. В оценку включили выбросы категории Scope 3, в том числе авиаперелеты участников, наземный транспорт, проживание и использование продукции для организации соревнований.

Общий объем компенсации составил около 180 тонн CO₂-эквивалента. Основная часть выбросов пришлась на авиаперелеты. Компенсацию обеспечили за счет углеродных единиц, полученных от климатических проектов Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Зачет углеродного следа был зарегистрирован в мае через национальный реестр углеродных единиц.