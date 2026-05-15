Менделеевская олимпиада по химии стала углеродно-нейтральной

Опубликовано 15 мая 2026, 07:181 мин.
Менделеевская олимпиада по химии стала углеродно-нейтральнойКомпенсировали около 180 тонн выбросов
Юбилейная 60-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, прошедшая в Москве с 15 по 23 апреля, впервые получила статус углеродно-нейтрального мероприятия. Организаторами выступили химический факультет МГУ и Фонд Мельниченко, пишет ТАСС.
Для олимпиады провели расчет углеродного следа по международному стандарту GHG Protocol. В оценку включили выбросы категории Scope 3, в том числе авиаперелеты участников, наземный транспорт, проживание и использование продукции для организации соревнований.
Общий объем компенсации составил около 180 тонн CO₂-эквивалента. Основная часть выбросов пришлась на авиаперелеты. Компенсацию обеспечили за счет углеродных единиц, полученных от климатических проектов Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.
Зачет углеродного следа был зарегистрирован в мае через национальный реестр углеродных единиц.