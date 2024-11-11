Мэр Москвы анонсировал новые ИИ-сервисы для улучшения градостроительства

По словам Собянина, центр уже разработал несколько полезных инструментов. Один из них — аналитика градостроительных планов, где ИИ помогает извлекать и структурировать данные для более точного анализа и прогнозирования. Также появилась система квартирографии, которая автоматически генерирует планировки для программы реновации жилья.

Помимо этого, в центре работают системы цифрового нормоконтроля, проверяющие проектную и рабочую документацию, а также калькулятор процедур, который помогает планировать жизненный цикл строительства, сверяя данные с актуальными нормативно-правовыми актами.