Мэр Москвы анонсировал новые ИИ-сервисы для улучшения градостроительства

Опубликовано 11 ноября 2024, 20:391 мин.
Мэр Москвы анонсировал новые ИИ-сервисы для улучшения градостроительстваОни разрабатываются Центром искусственного интеллекта
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о новых инновационных решениях, которые разрабатываются в Центре искусственного интеллекта (ИИ) в градостроительстве. Среди них — улучшенные сервисы для мониторинга строительства, планирования застройки и выявления проблем в проектировании.
© Ferra.ru
По словам Собянина, центр уже разработал несколько полезных инструментов. Один из них — аналитика градостроительных планов, где ИИ помогает извлекать и структурировать данные для более точного анализа и прогнозирования. Также появилась система квартирографии, которая автоматически генерирует планировки для программы реновации жилья.
Помимо этого, в центре работают системы цифрового нормоконтроля, проверяющие проектную и рабочую документацию, а также калькулятор процедур, который помогает планировать жизненный цикл строительства, сверяя данные с актуальными нормативно-правовыми актами.
Источник:Мэр Москвы Сергей Собянин
Автор:Ингела Воробьева
Теги: