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В России
Опубликовано 30 апреля 2024, 16:36
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Мэр Москвы рассказал, какая спецтехника обеспечивает работу столичного метро

Например, "Синергия-2"
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, какая спецтехника обеспечивает бесперебойную и безопасную работу столичного метрополитена.
Мэр Москвы рассказал, какая спецтехника обеспечивает работу столичного метро

© Ferra.ru

Диагностические поезда курсируют по линиям метро каждый день. Самый современный из них — «Синергия-2», оснащенный новейшим оборудованием. Он проверяет состояние рельсов, габариты тоннелей, электрооборудование и многое другое. Все данные о неисправностях сразу же поступают в службы метро.

Промывочный агрегат раз в месяц проходит по тоннелям, очищая их от пыли и налета, а снегоуборочные машины зимой чистят открытые участки путей, обеспечивая бесперебойную работу метро даже в сильный снегопад, отметил мэр Москвы.

Машинизированный комплекс с шуруповертом и гайковертом используется для ремонта путей. Он закручивает болты и гайки автоматически, что значительно ускоряет замену рельсов.

Строительная спецтехника помогает при прокладке новых линий метро. Она используется для перевозки тяжелого оборудования, инструментов и людей, что сокращает сроки строительства, добавил Сергей Собянин.