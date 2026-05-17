Мессенджер «Макс» подключат к дистанционному обучению

Опубликовано 17 мая 2026, 16:551 мин.
Мессенджер «Макс» подключат к дистанционному обучениюНовые правила коснутся школ и техникумов
Правительство РФ обновит правила применения «дистанционных образовательных технологий», пишет ТАСС со ссылкой на официальный документ. В Правила применения образовательными организациями электронного обучения и дистанционных образовательных технологий внесли «многофункциональный сервис обмена информацией», под которым подразумевается национальный мессенджер «Макс».
Его планируют использовать при организации удаленного обучения в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Согласно изменениям, взаимодействие учеников, учителей и др. при электронном обучении должно обеспечиваться через всем известный сервис. Новые требования распространяются на основные общеобразовательные программы и программы среднего профессионального образования.
Для вузов также предусмотрена возможность использовать «Макс» при дистанционном обучении, но они смогут продолжить работу и через государственную систему «Современная цифровая образовательная среда».