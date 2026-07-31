Мессенджер «Макс» сделал звонки и файлы бесплатными для всех абонентов

Как сообщила пресс-служба «Макса», теперь пользователи смогут обмениваться данными без ограничений, не опасаясь, что закончатся гигабайты. Гендиректор сервиса Фарит Хуснояров отметил, что «возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент» — особенно актуально для тех, кто часто работает с файлами в дороге.

Главы операторов тоже поддержали инициативу. Сергей Анохин («Билайн») назвал «Макс» «частью цифровой инфраструктуры государства», а Хачатур Помбухчан («Мегафон») подчеркнул, что операторы стремятся «объединить ресурсы для формирования единой информационной среды».