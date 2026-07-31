В России
Опубликовано 31 июля 2026, 18:30
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Мессенджер «Макс» сделал звонки и файлы бесплатными для всех абонентов

Трафик больше не будут считать
В России с 1 августа мобильный трафик в нацмессенджере «Макс» перестанет расходовать пакеты операторов — звонки, сообщения, файлы и цифровые сервисы станут полностью бесплатными. Соглашение подписали МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2.
Мессенджер «Макс» сделал звонки и файлы бесплатными для всех абонентов

© MAX

Как сообщила пресс-служба «Макса», теперь пользователи смогут обмениваться данными без ограничений, не опасаясь, что закончатся гигабайты. Гендиректор сервиса Фарит Хуснояров отметил, что «возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент» — особенно актуально для тех, кто часто работает с файлами в дороге.

Главы операторов тоже поддержали инициативу. Сергей Анохин («Билайн») назвал «Макс» «частью цифровой инфраструктуры государства», а Хачатур Помбухчан («Мегафон») подчеркнул, что операторы стремятся «объединить ресурсы для формирования единой информационной среды».

Источник:Ъ
Автор:Андрей Кадуков
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