Металлургический завод “Амурсталь” запустит собственное производство извести

Производство извести в настоящее время ведется за пределами региона из-за несоответствия требованиям качества. Такая практика приводит к проблемам с логистикой и увеличению расходов на процесс выпуска прокатной стали, добавил Романов.

По словам министра, cоздание собственного карьера и производства извести позволит предприятию улучшить процессы производства, избежать издержек и снизить общую стоимость стали. Планируется запустить проект в начале 2024 года.