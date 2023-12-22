Металлургический завод “Амурсталь” запустит собственное производство извести

Металлургический завод “Амурсталь” запустит собственное производство известиЗапуск проекта намечен на 2024 год
Металлургическое предприятие «Амурсталь» в городе Комсомольск-на-Амуре планирует начать производство извести на территории Хабаровского края. По словам министра промышленности и торговли региона, Евгения Романова, это позволит оптимизировать работу завода, который на сегодняшний момент закупает известь у других компаний, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Производство извести в настоящее время ведется за пределами региона из-за несоответствия требованиям качества. Такая практика приводит к проблемам с логистикой и увеличению расходов на процесс выпуска прокатной стали, добавил Романов.
По словам министра, cоздание собственного карьера и производства извести позволит предприятию улучшить процессы производства, избежать издержек и снизить общую стоимость стали. Планируется запустить проект в начале 2024 года.