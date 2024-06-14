«Метеор лифт» выпустит новую модель лифта

По словам директора по корпоративным коммуникациям и PR Meteor Lift Елены Луговой, модель успешно прошла испытания в мае этого года, что позволяет компании готовиться к началу серийного производства. Ожидается, что ежемесячный выпуск достигнет 100 единиц к концу года.

Новая модель лифта отличается увеличенной скоростью до 1,75 м/с, максимальной высотой подъема до 100 метров и способностью обслуживать до 35 этажей, что представляет собой значительный технологический прогресс по сравнению с предыдущими разработками.