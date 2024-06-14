«Метеор лифт» выпустит новую модель лифта

Опубликовано 14 июня 2024, 21:43
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«Метеор лифт» выпустит новую модель лифтаВ сентябре 2024 года
В Петербурге на заводе «Метеор лифт», входящем в холдинг S8 Capital, начнется производство новой модели лифта в сентябре 2024 года. Как сообщает ТАСС, это будет первая модель лифта, разработанная полностью национальными специалистами в рамках программы импортозамещения.
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По словам директора по корпоративным коммуникациям и PR Meteor Lift Елены Луговой, модель успешно прошла испытания в мае этого года, что позволяет компании готовиться к началу серийного производства. Ожидается, что ежемесячный выпуск достигнет 100 единиц к концу года.
Новая модель лифта отличается увеличенной скоростью до 1,75 м/с, максимальной высотой подъема до 100 метров и способностью обслуживать до 35 этажей, что представляет собой значительный технологический прогресс по сравнению с предыдущими разработками.