Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь на 13 августа

Опубликовано 08 августа 2026, 20:161 мин.
Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь на 13 августаМожно будет увидеть до 100 метеоров в час
В пресс-службе Московского планетария сообщили, что максимальная активность метеорного потока Персеиды ожидается 13 августа около 5:00. В этот период при благоприятных условиях можно наблюдать до 100 метеоров в час в зените.
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По данным специалистов, повышенная активность потока сохранится еще в течение трех-четырех дней до и после максимума. Персеиды появляются ежегодно в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных кометой 109P/Свифта-Туттля.
Период обращения этой кометы вокруг Солнца составляет около 134 лет. Следующее ее сближение с Землей ожидается 12 июля 2126 года.
Ранее в Московском планетарии сообщили, что серебристые (ночные светящиеся) облака останутся видны с территории России в течение всего августа.