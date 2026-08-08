В России
Опубликовано 08 августа 2026, 20:16
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Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь на 13 августа

Можно будет увидеть до 100 метеоров в час
В пресс-службе Московского планетария сообщили, что максимальная активность метеорного потока Персеиды ожидается 13 августа около 5:00. В этот период при благоприятных условиях можно наблюдать до 100 метеоров в час в зените.
Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь на 13 августа

© Ferra.ru

По данным специалистов, повышенная активность потока сохранится еще в течение трех-четырех дней до и после максимума. Персеиды появляются ежегодно в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных кометой 109P/Свифта-Туттля.

Период обращения этой кометы вокруг Солнца составляет около 134 лет. Следующее ее сближение с Землей ожидается 12 июля 2126 года.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что серебристые (ночные светящиеся) облака останутся видны с территории России в течение всего августа.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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