Метод диагностики туберкулеза и саркоидоза по анализу крови создали в СПбГУ

Опубликовано 18 июля 2026, 22:461 мин.
Метод диагностики туберкулеза и саркоидоза по анализу крови создали в СПбГУТехнология использует машинное обучение
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно со специалистами НМИЦ имени В. А. Алмазова разработали способ различать туберкулез и саркоидоз по анализу венозной крови. Метод не требует биопсии и основан на математической обработке данных об иммунных клетках с помощью алгоритмов машинного обучения, пишут «Известия».
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Эти болезни имеют схожие симптомы, и врачи ошибаются в диагнозе в 40−60% случаев. Ошибка опасна: туберкулез заразен и требует изоляции и антибиотиков, а саркоидоз лечат иначе.
Руководитель лаборатории «Вероятностные методы в анализе» СПбГУ Пер Ян Хокан Хеденмальм пояснил, что программа использует два математических неравенства, полученных с помощью символьной регрессии. По концентрации определенных клеток она с высокой точностью ставит диагноз. Алгоритм также выделяет «сомнительные» случаи, направляя пациентов на дополнительное обследование. Это снижает риск ошибок. Технология уже запатентована.