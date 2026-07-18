Метод диагностики туберкулеза и саркоидоза по анализу крови создали в СПбГУ

Эти болезни имеют схожие симптомы, и врачи ошибаются в диагнозе в 40−60% случаев. Ошибка опасна: туберкулез заразен и требует изоляции и антибиотиков, а саркоидоз лечат иначе.

Руководитель лаборатории «Вероятностные методы в анализе» СПбГУ Пер Ян Хокан Хеденмальм пояснил, что программа использует два математических неравенства, полученных с помощью символьной регрессии. По концентрации определенных клеток она с высокой точностью ставит диагноз. Алгоритм также выделяет «сомнительные» случаи, направляя пациентов на дополнительное обследование. Это снижает риск ошибок. Технология уже запатентована.