Метод производство деталей из аналогов лунного грунта испытали в России

Для опытов использовали аналог реголита, созданный на основе вулканического пепла и золы Толбачикского вулкана на Камчатке. Этот материал оказался удобным для исследований благодаря сходству с лунным грунтом по химическому составу и структуре. Кроме того, породы отличаются низкой степенью выветрелости и содержат аморфную фазу, что упрощает работу с ними.

Метод, который применили ученые, основан на лазерном спекании. В ходе эксперимента удалось получить небольшой образец размером 5 на 15 миллиметров. Его характеристики твердости оказались достаточными для использования в условиях Луны.

Технология позволяет относительно быстро производить элементы сложной формы и малого размера. Среди возможных вариантов применения называются винты, болты, кольца и другие компактные детали.

При этом специалисты отмечают, что метод требует значительных энергетических ресурсов.