Метрополитен Москвы обзаведется «поездом безопасности»

Граждане, которые будут перемещаться в этом поезде, смогут ознакомится с принципами безопасности, которые помогут в любой момент, рассказал Куренков.

В поезде будет около восьми вагонов, каждый из которых посвящен бытовым и сезонным рискам, с которыми можно столкнуться в любой момент. Информация также адаптирована и для детей, для них разработают специальные картинки.

Также в МЧС сообщили, что правила будут интегрированы в комиксы и в видеоролики, размещенные по QR-коду.