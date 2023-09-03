01:49, 03 сентября 2023
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Метрополитен Москвы обзаведется «поездом безопасности»Он начнет курсировать с 15 сентября и будет состоять из восьми вагонов
МЧС Россия запустит «поезд безопасности» уже 15 сентября, сообщил глава спасательного ведомства Александр Куренков в интервью для программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24».
Граждане, которые будут перемещаться в этом поезде, смогут ознакомится с принципами безопасности, которые помогут в любой момент, рассказал Куренков.
В поезде будет около восьми вагонов, каждый из которых посвящен бытовым и сезонным рискам, с которыми можно столкнуться в любой момент. Информация также адаптирована и для детей, для них разработают специальные картинки.
Также в МЧС сообщили, что правила будут интегрированы в комиксы и в видеоролики, размещенные по QR-коду.