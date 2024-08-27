Международная лаборатория по геоинформационным технологиям появится в Ставрополе

Опубликовано 27 августа 2024, 23:411 мин.
Международная лаборатория по геоинформационным технологиям появится в СтаврополеВ сотрудничестве с Национальным автономным университетом Мексики
Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) и Национальный автономный университет Мексики приступают к созданию международной лаборатории по применению геоинформационных технологий. Новая площадка будет заниматься спутниковым мониторингом и оценкой состояния сельскохозяйственных земель.
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По сообщению пресс-службы СтГАУ, лаборатория позволит объединить усилия ученых двух стран для совместной разработки проектов в области пространственного анализа и мониторинга земель. В течение года планируются обменные визиты исследователей для обмена данными и наработками.
Во время визита в Ставрополь посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас встретился с ректором СтГАУ Владимиром Ситниковым. Они обсудили схожесть сельскохозяйственных направлений двух стран и выразили уверенность в успешности нового сотрудничества.
Ректор СтГАУ отметил, что сотрудничество с Мексикой откроет новые перспективы для фундаментальных исследований и расширения научных интересов университета.