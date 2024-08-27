Международная лаборатория по геоинформационным технологиям появится в Ставрополе

По сообщению пресс-службы СтГАУ, лаборатория позволит объединить усилия ученых двух стран для совместной разработки проектов в области пространственного анализа и мониторинга земель. В течение года планируются обменные визиты исследователей для обмена данными и наработками.

Во время визита в Ставрополь посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас встретился с ректором СтГАУ Владимиром Ситниковым. Они обсудили схожесть сельскохозяйственных направлений двух стран и выразили уверенность в успешности нового сотрудничества.

Ректор СтГАУ отметил, что сотрудничество с Мексикой откроет новые перспективы для фундаментальных исследований и расширения научных интересов университета.