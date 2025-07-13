Международный авиасалон будет проведён в России в 2026 и 2027 годах

Мероприятие состоится в городе Жуковский в июле-августе 2026 и 2027 годов. В 2025 году авиасалон не состоялся, но его перенесли на 2026 год. В этом году МАКС пройдёт в онлайн-формате.

В 2024 году авиасалон был перенесён на лето 2025 года, а в 2025 году — на 2026 год. На следующий год также запланирован международный военно-морской салон «Флот».