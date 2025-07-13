Международный авиасалон будет проведён в России в 2026 и 2027 годах

Опубликовано 13 июля 2025, 20:151 мин.
Международный авиасалон будет проведён в России в 2026 и 2027 годахМероприятие перенесли
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении Международного авиационно-космического салона (МАКС) в 2026 и 2027 годах.
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Мероприятие состоится в городе Жуковский в июле-августе 2026 и 2027 годов. В 2025 году авиасалон не состоялся, но его перенесли на 2026 год. В этом году МАКС пройдёт в онлайн-формате.
В 2024 году авиасалон был перенесён на лето 2025 года, а в 2025 году — на 2026 год. На следующий год также запланирован международный военно-морской салон «Флот».