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В России
Опубликовано 05 апреля 2024, 19:07
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МФЦ начнут предоставлять услуги по биометрии

Жителям трех регионов
Жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей до конца 2024 года смогут использовать биометрию для получения государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ) без необходимости предъявления паспорта. Об этом сообщили из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.
МФЦ начнут предоставлять услуги по биометрии

© Ferra.ru

Согласно планам развития проекта, разработанным совместно с Минэком, Минцифрой и Центром биометрических технологий, каждый из трех регионов будет внедрять систему обслуживания по биометрии в отделениях МФЦ. Этот сервис станет альтернативой предъявлению паспорта, но не заменит его. Жители регионов смогут выбирать способ получения услуг по своему усмотрению.

Тестирование нового сервиса пройдет в определенных отделениях МФЦ каждого региона, где также будут определены параметры обслуживания клиентов. Доступ к этому виду обслуживания получат жители, зарегистрировавшие свою биометрию в единой биометрической системе, сделать это можно в банковских отделениях по всей стране. По результатам пилотного проекта будет принято решение о расширении системы на другие регионы.