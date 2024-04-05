МФЦ начнут предоставлять услуги по биометрии

Согласно планам развития проекта, разработанным совместно с Минэком, Минцифрой и Центром биометрических технологий, каждый из трех регионов будет внедрять систему обслуживания по биометрии в отделениях МФЦ. Этот сервис станет альтернативой предъявлению паспорта, но не заменит его. Жители регионов смогут выбирать способ получения услуг по своему усмотрению.

Тестирование нового сервиса пройдет в определенных отделениях МФЦ каждого региона, где также будут определены параметры обслуживания клиентов. Доступ к этому виду обслуживания получат жители, зарегистрировавшие свою биометрию в единой биометрической системе, сделать это можно в банковских отделениях по всей стране. По результатам пилотного проекта будет принято решение о расширении системы на другие регионы.