МФТИ открыл производственную площадку для разработки лекарств

Инфраструктура цеха включает линейку химических реакторов объемом от 10 до 100 литров, промышленные центрифуги и другое оборудование, необходимое для масштабирования производственных процессов. Это позволяет проводить работы под ключ — от синтеза миллиграммов новых соединений в лаборатории до отработки технологий промышленного производства.

Как отмечают в институте, к проекту уже проявили интерес российские фармацевтические компании. Они будут совместно с научными группами МФТИ разрабатывать и запускать проекты по созданию отечественных лекарственных препаратов. Площадка также ориентирована на производство нишевых продуктов, востребованных фармкомпаниями.