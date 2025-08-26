МФТИ открыл производственную площадку для разработки лекарств

Опубликовано 26 августа 2025, 21:521 мин.
МФТИ открыл производственную площадку для разработки лекарствЦЕХ позволит масштабировать технологии синтеза фармсубстанций
В Московском физико-техническом институте (МФТИ) сообщили, что на базе вуза появилась специализированная площадка ЦЕХ для опытно-химического производства. На ней будет осуществляться полный цикл разработки и масштабирования технологий синтеза активных фармацевтических субстанций.
Инфраструктура цеха включает линейку химических реакторов объемом от 10 до 100 литров, промышленные центрифуги и другое оборудование, необходимое для масштабирования производственных процессов. Это позволяет проводить работы под ключ — от синтеза миллиграммов новых соединений в лаборатории до отработки технологий промышленного производства.
Как отмечают в институте, к проекту уже проявили интерес российские фармацевтические компании. Они будут совместно с научными группами МФТИ разрабатывать и запускать проекты по созданию отечественных лекарственных препаратов. Площадка также ориентирована на производство нишевых продуктов, востребованных фармкомпаниями.