МФТИ подтвердил принадлежность останков династии Прохоровых

По словам заведующего лабораторией исторической генетики МФТИ Хариса Мустафина, исследователи сравнили ДНК погребенных с биологическим материалом современного потомка семьи по мужской линии. Анализ показал, что оба человека были мужчинами и являлись ближайшими родственниками. Вероятность родства по схеме «отец и сын» превысила 99,99%.

Захоронения конца XIX века обнаружили во время охранных работ у церкви. Архивные сведения связывали их с предпринимателями Амвросием и Павлом Прохоровыми.

Для исследования применили высокочувствительные методы криминалистической генетики и отечественные реагенты. Ранее такие материалы закупали в США. Похожие генетические методы использовали при идентификации останков Романовых, Ричарда III и Николая Коперника.