В России
Опубликовано 14 августа 2026, 17:56
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МФТИ подтвердил принадлежность останков династии Прохоровых

Вероятность родства отца и сына превысила 99,99%
Генетический анализ МФТИ помог установить личности людей, захороненных в двух склепах Покровской церкви в Белеве Тульской области. Останки оказались связанными с купеческой династией Прохоровых, пишет «Известия».
МФТИ подтвердил принадлежность останков династии Прохоровых

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По словам заведующего лабораторией исторической генетики МФТИ Хариса Мустафина, исследователи сравнили ДНК погребенных с биологическим материалом современного потомка семьи по мужской линии. Анализ показал, что оба человека были мужчинами и являлись ближайшими родственниками. Вероятность родства по схеме «отец и сын» превысила 99,99%.

Захоронения конца XIX века обнаружили во время охранных работ у церкви. Архивные сведения связывали их с предпринимателями Амвросием и Павлом Прохоровыми.

Для исследования применили высокочувствительные методы криминалистической генетики и отечественные реагенты. Ранее такие материалы закупали в США. Похожие генетические методы использовали при идентификации останков Романовых, Ричарда III и Николая Коперника.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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