МФТИ представил систему ИИ для предотвращения краж

Ежегодно российский бизнес теряет миллиарды рублей из-за недостатков систем безопасности. Например, кражи в магазинах и на складах обходятся компаниям в 10 млрд рублей в год, а нарушения техники безопасности на стройках — до 200 млрд рублей. VisionCheck AI подключается к существующим камерам видеонаблюдения и с помощью нейросетей выявляет подозрительные действия, отсутствие спецодежды, проникновение на закрытые территории и другие нарушения.

Система работает в режиме реального времени, реагируя на инциденты за 1−2 секунды. Она автоматически формирует отчеты для служб безопасности, МЧС и полиции. Разработчики подчеркивают, что их решение не требует замены оборудования — оно интегрируется с уже установленными камерами и системами контроля доступа.

Особенность VisionCheck AI — локальная обработка данных. В отличие от зарубежных аналогов, система не передает информацию на сторонние серверы, что важно для госструктур и коммерческих организаций. Точность распознавания достигает 95%.

По словам создателя проекта Давида Восканяна, система особенно полезна для строительных компаний, ритейла, отелей и логистических центров. В будущем разработчики планируют масштабировать проект на рынки России, СНГ и Азии.