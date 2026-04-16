МФТИ разрешил студентам использовать нейросети в учебе

Опубликовано 16 апреля 2026, 17:051 мин.
МФТИ разрешил студентам использовать нейросети в учебеНовый курс научит критически проверять решения ИИ
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что вуз отменил запрет на использование нейросетей в учебе. Был разработан подход, который превращает искусственный интеллект (ИИ) в помощника студента. Пилотный курс стартует с 1 сентября. Авторами стали ученые Физтех школы прикладной математики и информатики и Института искусственного интеллекта МФТИ.
Студентам предстоит придумывать задачи с помощью ИИ, проверять каждый этап решения, находить логические ошибки и восстанавливать ход доказательств. Это поможет научиться критическому анализу и глубже понимать материал. Также добавится факультатив «Инструменты современного математика» со специализированными ИИ сервисами для проверки гипотез.
Ректор Дмитрий Ливанов пояснил, что задача не ограждать студентов от изменений, а помочь уверенно в них ориентироваться. В МФТИ учат не просто пользоваться нейросетями, а понимать их возможности и ограничения, чтобы технологии становились опорой для мышления, а не его заменой.