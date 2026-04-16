МФТИ разрешил студентам использовать нейросети в учебе

Студентам предстоит придумывать задачи с помощью ИИ, проверять каждый этап решения, находить логические ошибки и восстанавливать ход доказательств. Это поможет научиться критическому анализу и глубже понимать материал. Также добавится факультатив «Инструменты современного математика» со специализированными ИИ сервисами для проверки гипотез.

Ректор Дмитрий Ливанов пояснил, что задача не ограждать студентов от изменений, а помочь уверенно в них ориентироваться. В МФТИ учат не просто пользоваться нейросетями, а понимать их возможности и ограничения, чтобы технологии становились опорой для мышления, а не его заменой.