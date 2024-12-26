МФТИ создал базу генетических данных для персонализированной медицины

Генетическая база создается для того, чтобы понять, как разные генотипы влияют на реакцию пациентов на лечение. Это особенно важно в онкологии, где для разных подтипов опухолей необходимы индивидуальные подходы. Точные данные позволяют подбирать наиболее эффективную терапию, что улучшит качество лечения и увеличит его успех.

Информация в геномный центр МФТИ поступает в закодированном виде, что гарантирует конфиденциальность. Присоединиться к проекту могут все желающие. Для этого нужно сдать биоматериал в поликлинике или в медицинском центре МФТИ в Долгопрудном.

Как отметил руководитель геномного центра Денис Гудков, наличие геномной базы существенно ускоряет исследования. Вместо синтеза образцов или сложного поиска редких случаев среди добровольцев, ученые могут быстро находить нужные данные в уже существующем биобанке. Это экономит время и ресурсы.

Большинство технологий, использованных при создании базы, разработаны МФТИ. Это снижает зависимость от импортных расходных материалов, что особенно актуально в текущих условиях.