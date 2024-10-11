МФТИ создал новый журнал по нейротехнологиям и биомедицине

Опубликовано 11 октября 2024, 17:091 мин.
МФТИ создал новый журнал по нейротехнологиям и биомедицинеНовое издание станет платформой для научных исследований
Московский физико-технический институт (МФТИ) запустил новый междисциплинарный рецензируемый журнала N&N, который будет сосредоточен на публикации результатов исследований в области нейротехнологий, нейроэлектроники и биомедицины. Издание направлено на представление работ как российских, так и зарубежных ученых, что обеспечит более широкий доступ к современным достижениям в этих областях.
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Редакцию журнала возглавит профессор Виктор Казанцев, который вместе с другими ведущими специалистами, такими как академик Павел Балабан и профессор Александр Каплан, сформирует научный совет. N&N будет выходить ежеквартально в формате Open Access, что позволит всем желающим бесплатно ознакомиться с опубликованными статьями.
Издание планирует публиковать теоретические и экспериментальные исследования, связанные с биологическими и искусственными нейронными сетями, а также нейроморфными системами и робототехническими комплексами. Журнал не будет взимать плату за публикации, что сделает его доступным для ученых и исследователей.