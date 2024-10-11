МФТИ создал новый журнал по нейротехнологиям и биомедицине

Редакцию журнала возглавит профессор Виктор Казанцев, который вместе с другими ведущими специалистами, такими как академик Павел Балабан и профессор Александр Каплан, сформирует научный совет. N&N будет выходить ежеквартально в формате Open Access, что позволит всем желающим бесплатно ознакомиться с опубликованными статьями.

Издание планирует публиковать теоретические и экспериментальные исследования, связанные с биологическими и искусственными нейронными сетями, а также нейроморфными системами и робототехническими комплексами. Журнал не будет взимать плату за публикации, что сделает его доступным для ученых и исследователей.