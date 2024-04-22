МФТИ создал предприятие для разработки решений в области ИИ

Опубликовано 22 апреля 2024, 14:42
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МФТИ создал предприятие для разработки решений в области ИИСовместно с холдингом «Т1»
Холдинг «Т1» и Московский физико-технический институт (МФТИ) сообщили о запуске совместного предприятия «Квантовые и оптимизационные решения» (СП «КОР»), которое будет заниматься разработкой инновационных продуктов в области математики и искусственного интеллекта. Это сотрудничество ставит своей целью объединить научные разработки МФТИ и опыт холдинга «Т1» для решения сложных задач в различных отраслях экономики.
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СП «КОР» будет разрабатывать платформу «Оптимизатор», основанную на численных методах оптимизации, которая поможет решать разнообразные производственные и экономические задачи, такие как планирование производства, управление запасами и генерация электроэнергии. Партнерство между холдингом и вузом позволит совместно использовать наработки и опыт в области ИИ и математики для создания инновационных продуктов, способных значительно улучшить бизнес-процессы компаний.
Генеральный директор холдинга «Т1» Алексей Фетисов выразил уверенность в успешном сотрудничестве с МФТИ, отметив важность синергии бизнеса и науки для развития инновационных решений в современной России.
Источник:CNews
Автор:Ингела Воробьева