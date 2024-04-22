МФТИ создал предприятие для разработки решений в области ИИ

СП «КОР» будет разрабатывать платформу «Оптимизатор», основанную на численных методах оптимизации, которая поможет решать разнообразные производственные и экономические задачи, такие как планирование производства, управление запасами и генерация электроэнергии. Партнерство между холдингом и вузом позволит совместно использовать наработки и опыт в области ИИ и математики для создания инновационных продуктов, способных значительно улучшить бизнес-процессы компаний.

Генеральный директор холдинга «Т1» Алексей Фетисов выразил уверенность в успешном сотрудничестве с МФТИ, отметив важность синергии бизнеса и науки для развития инновационных решений в современной России.