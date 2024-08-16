МФТИ создал виртуальный полигон для испытаний дронов

Программно-аппаратный комплекс функционирует на отечественной операционной системе Astra Linux и представляет собой суперкомпьютер, способный моделировать любые пространства и объекты с учетом законов физики. Он позволяет проверять дроны в различных боевых и небоевых ситуациях в виртуальной реальности. По словам Марка Овсянникова из Передовой инженерной школы (ПИШ) МФТИ, это значительно ускоряет процесс разработки беспилотников, позволяя тестировать как стандартные, так и нештатные сценарии.

Руководитель направления Алексей Рудометкин отметил, что в отличие от коммерческих аналогов, которые могут игнорировать критически важные аспекты из-за высоких затрат, новый полигон предоставляет полный спектр возможностей для тестирования и разработки.

Проект реализован в рамках федеральной инициативы «Перспективные технологии для БАС» и использует опыт, полученный при создании программного пакета по заданию Концерна «Алмаз-Антей». В этом году планируется завершение моделирования ключевых функциональных модулей комплекса.