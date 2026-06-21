В России
Опубликовано 21 июня 2026, 09:28
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МФТИ задействовал гуманоидного робота в приемной комиссии

Робот помогает абитуриентам
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что в период приемной кампании в вузе начал работу гуманоидный робот-ассистент. Он задействован в приемной комиссии и выполняет простые физические задачи, помогая сотрудникам вуза, пишет РИА Новости.
МФТИ задействовал гуманоидного робота в приемной комиссии

© Ferra.ru

В МФТИ отметили, что внедрение робота потребовало предварительной подготовки и разработки алгоритмов физического искусственного интеллекта специалистами лаборатории нейробиоморфных технологий.

По данным вуза, робот ориентируется в пространстве, использует лидар и компьютерное зрение, способен безопасно взаимодействовать с людьми, перемещаться по зданию, пользоваться лифтом, переносить документы и проходить через турникеты с электронным пропуском. Также он может выполнять простые действия, включая жестикуляцию и танцевальные движения.

В МФТИ добавили, что робот продолжает обучение в процессе работы.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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