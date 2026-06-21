МФТИ задействовал гуманоидного робота в приемной комиссии

В МФТИ отметили, что внедрение робота потребовало предварительной подготовки и разработки алгоритмов физического искусственного интеллекта специалистами лаборатории нейробиоморфных технологий.

По данным вуза, робот ориентируется в пространстве, использует лидар и компьютерное зрение, способен безопасно взаимодействовать с людьми, перемещаться по зданию, пользоваться лифтом, переносить документы и проходить через турникеты с электронным пропуском. Также он может выполнять простые действия, включая жестикуляцию и танцевальные движения.

В МФТИ добавили, что робот продолжает обучение в процессе работы.