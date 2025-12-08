МГТУ и «Росатом» открыли доступ к облачной квантовой платформе

Пользователям предоставляется круглосуточный доступ к квантовому сопроцессору SnowDrop 4Q на базе четырех сверхпроводниковых кубитов. Точность выполнения однокубитных операций на нем составляет 99,89%, двухкубитных — 99,1%.

С 10 по 20 декабря будет открыт тестовый доступ к более мощному устройству — SnowDrop 8Q с восемью кубитами и повышенной точностью. Это позволит ученым тестировать более сложные алгоритмы.

Как сообщил ректор МГТУ Михаил Гордин, платформа призвана стать практическим инструментом для исследований. В ходе бета-тестирования, начавшегося в июле, на ней было запущено уже более 6,8 тысяч алгоритмов и реализовано свыше 5 тысяч проектов, включая задачи в материаловедении и сейсморазведке.