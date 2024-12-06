МГТУ им. Баумана разработал полимеры для замены импортных материалов

По словам ведущего инженера Центра НТИ Вадима Истомина, разработанные полимеры обладают хорошими эксплуатационными характеристиками: они устойчивы к радиоактивному излучению, огнестойки, а также химически инертны и устойчивы к топливам и маслами. Эти материалы могут стать основой для создания высокотеплостойких конструкций, которые будут использоваться в различных отраслях.

Ожидается, что новые полимеры окажут влияние на производство гибких печатных плат и электрических разъемов для авиатехники, сделав их производство более доступным и эффективным. Кроме того, эти материалы будут востребованы в медицине — например, для изготовления деталей, которые часто подвергаются стерилизации, таких как инструменты для хирургии и зубных процедур, а также компоненты фильтрационных панелей и теплообменников.