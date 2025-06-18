МГТУ им. Баумана запустит образовательную программу по цифровому материаловедению

Программа подготовит кадры для работы с «цифровыми двойниками», разработки новых материалов и создания специализированного программного обеспечения. По словам Александрова, выпускники смогут создавать несколько перспективных материалов одновременно, тогда как традиционные методы позволяют разрабатывать лишь один материал в год.

Обучение будет проходить на базе Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества». Специалисты, прошедшие подготовку, смогут ускорять процесс создания материалов с оптимальными характеристиками, используя современные цифровые технологии.