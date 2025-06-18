МГТУ им. Баумана запустит образовательную программу по цифровому материаловедению

Опубликовано 18 июня 2025, 20:191 мин.
МГТУ им. Баумана запустит образовательную программу по цифровому материаловедениюПервые магистры начнут обучение в сентябре 2025 года
С сентября 2025 года в МГТУ имени Баумана стартует новая магистерская программа по цифровому моделированию химических технологий. Как сообщил директор Центра компетенций НТИ Евгений Александров, это ответ на растущий спрос рынка на специалистов в области цифрового материаловедения.
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Программа подготовит кадры для работы с «цифровыми двойниками», разработки новых материалов и создания специализированного программного обеспечения. По словам Александрова, выпускники смогут создавать несколько перспективных материалов одновременно, тогда как традиционные методы позволяют разрабатывать лишь один материал в год.
Обучение будет проходить на базе Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества». Специалисты, прошедшие подготовку, смогут ускорять процесс создания материалов с оптимальными характеристиками, используя современные цифровые технологии.