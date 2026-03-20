В России
Опубликовано 20 марта 2026, 22:46
МГТУ им. Н. Э. Баумана изготовит для ученых первую партию фотонных чипов бесплатно

Полное финансирование
МГТУ имени Баумана совместно с ФГУП «ВНИИА» открыл прием заявок на первый контрактный запуск производства фотонных интегральных схем. Пилотный запуск для российских научных групп университет профинансирует полностью.
МГТУ им. Н. Э. Баумана изготовит для ученых первую партию фотонных чипов бесплатно

В пресс-службе вуза отметили, что технологическая платформа основана на нитриде кремния (SiN). Она обеспечивает сверхнизкие потери сигнала — до 0,05 дБ/см, что соответствует мировому уровню. Толщина волноводного слоя составляет 220 нм, минимальный размер элементов — 70 нм, зазоры — 200 нм. Площадь кристалла от 5×5 мм. Заказчики получат до 100 кристаллов с индивидуальными топологиями.

В пакет проектирования входят одномодовые волноводы с потерями 0,05 дБ/см, дифракционные решетки для ввода излучения (длина волны 1550 нм), кольцевые микрорезонаторы, Y-делители и термооптические модуляторы с частотой более 10 кГц. Разработка создана в рамках программы «Приоритет 2030».

Схемы найдут применение в квантовых вычислениях, сенсорике, телекоме и лидарах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
