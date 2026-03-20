МГТУ им. Н. Э. Баумана изготовит для ученых первую партию фотонных чипов бесплатно

В пресс-службе вуза отметили, что технологическая платформа основана на нитриде кремния (SiN). Она обеспечивает сверхнизкие потери сигнала — до 0,05 дБ/см, что соответствует мировому уровню. Толщина волноводного слоя составляет 220 нм, минимальный размер элементов — 70 нм, зазоры — 200 нм. Площадь кристалла от 5×5 мм. Заказчики получат до 100 кристаллов с индивидуальными топологиями.

В пакет проектирования входят одномодовые волноводы с потерями 0,05 дБ/см, дифракционные решетки для ввода излучения (длина волны 1550 нм), кольцевые микрорезонаторы, Y-делители и термооптические модуляторы с частотой более 10 кГц. Разработка создана в рамках программы «Приоритет 2030».

Схемы найдут применение в квантовых вычислениях, сенсорике, телекоме и лидарах.