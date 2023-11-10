МГУ будет готовить специалистов-биологов с глубокими знаниями в области ИИ

Доктор биологических наук, профессор, академический руководитель магистерской программы Андрей Миронов рассказал, что современные биологические исследования генерируют огромные объемы данных, требующих продвинутых методов анализа. Программа обучения в МГУ сочетает знания в области современной биологии с компетенциями в информатике и математике. Студенты будут изучать технологии ИИ и их применение в биологии, биотехнологии и медицине.

По завершении первого года обучения студенты будут обладать сбалансированными знаниями в обеих областях. Второй семестр включает углубленное изучение технологий ИИ, их применение в решении биологических проблем, а также нейробиологии и когнитивных функций живых организмов.

Программу разработали преподаватели факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Ее адаптировали под две категории бакалавров: биологов и программистов. Благодаря двум образовательным траекториям магистранты в течение первого семестра смогут восполнить недостающие знания из непрофильной для них области.

Студенты также примут участие в научных проектах и стажировках в ведущих биотехнологических компаниях, что обеспечит им практический опыт в применении полученных знаний.