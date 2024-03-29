МГУ и Китайский университет запустят совместные космические эксперименты

По словам заместителя директора Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) МГУ Владислава Оседло, сотрудничество будет охватывать разработку и проведение космических экспериментов, а также организацию образовательных программ для студентов и школьников обеих стран.

Инициатива продолжит развитие проектов «Созвездие-270» и «Space-» в НИИЯФ МГУ, начатых в 2023 году с открытием Центра управления полетами малых спутников. Российско-китайское сотрудничество будет направлено на расширение этих исследовательских программ, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в апреле текущего года состоится Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии в Китае, в которой примут участие команды из более чем 20 стран. В этом соревновании примут участие и школьники из России, представляющие МГУ-ППИ — совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института.