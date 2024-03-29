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В России
Опубликовано 29 марта 2024, 21:51
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МГУ и Китайский университет запустят совместные космические эксперименты

На наноспутниках
В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Университет Цинхуа согласовали проведение совместных научно-образовательных проектов на наноспутниках.
МГУ и Китайский университет запустят совместные космические эксперименты
© Ferra

По словам заместителя директора Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) МГУ Владислава Оседло, сотрудничество будет охватывать разработку и проведение космических экспериментов, а также организацию образовательных программ для студентов и школьников обеих стран.

Инициатива продолжит развитие проектов «Созвездие-270» и «Space-» в НИИЯФ МГУ, начатых в 2023 году с открытием Центра управления полетами малых спутников. Российско-китайское сотрудничество будет направлено на расширение этих исследовательских программ, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в апреле текущего года состоится Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии в Китае, в которой примут участие команды из более чем 20 стран. В этом соревновании примут участие и школьники из России, представляющие МГУ-ППИ — совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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#космос