МГУ и Пулковская обсерватория будут вместе изучать Солнце и звёзды

Документ подписали директор ГАИШ МГУ Константин Постнов и глава ГАО РАН Назар Ихсанов. Стороны намерены объединить усилия для фундаментальных исследований. Сейчас их станции на Кавказе работают рядом, и сотрудничество должно стать теснее.

Ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил, что основатель университета Михаил Ломоносов сам внёс большой вклад в астрономию. По его словам, сегодня важно опираться на традиции и вместе выходить на новые рубежи в изучении Вселенной. Научный руководитель Специальной астрофизической лаборатории РАН Юрий Балега также поддержал объединение усилий.

«Укрепление связей между МГУ и институтами РАН несомненно придаст новый импульс развитию отечественной науки. <…> Убеждён, что оно [заключение соглашения] продиктовано необходимостью интенсификации фундаментальных и прикладных исследований в области гелиофизики», — рассказал Юрий Балега.