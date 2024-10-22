В России
Опубликовано 22 октября 2024, 19:38
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МГУ и Ростех объединились для развития наукоемких технологий

И укрепление технологического суверенитета
В пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова сообщили, что вуз и Группа компаний «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие наукоемких технологий и подготовку высококвалифицированных специалистов.
МГУ и Ростех объединились для развития наукоемких технологий

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Стороны договорились о совместной подготовке кадров и создании современной образовательной среды, включая центры по разработке новых технологий, учебно-исследовательские лаборатории и пространства для предпринимательской деятельности. Подписи под документом поставили ректор МГУ Виктор Садовничий и генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Садовничий отметил, что сотрудничество особенно актуально в свете новой редакции Стратегии научно-технологического развития, объявленной указом президента РФ. Он подчеркнул, что совместные исследования в области биологии, медицины и физики будут способствовать подготовке специалистов для госкорпорации. Генеральный директор Ростеха подчеркнул важность внедрения научных разработок в промышленность.