МГУ и «Сириус» объединились для новых образовательных программ

Главное внимание будет уделено таким современным направлениям, как биоинформатика, биоинженерия и фармацевтика. Ожидается, что это сотрудничество поможет укрепить технологическое лидерство России в данных сферах.

В рамках соглашения МГУ и «Сириус» также намерены организовать совместные конференции, семинары и научные интенсивы для студентов и преподавателей. Преподаватели МГУ будут участвовать в магистерских программах «Сириуса», таких как «Молекулярная медицина» и «Медицинская химия», где готовят специалистов по разработке инновационных лекарств.

Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ известен высоким уровнем подготовки специалистов по вычислительной биологии — области, важной для разработки новых лекарств с использованием компьютерных технологий.