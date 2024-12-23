МГУ и Т-Банк подписали соглашение о научном сотрудничестве

Как отметил Виктор Садовничий, это соглашение открывает новые возможности для взаимодействия с механико-математическим факультетом университета. Партнерство охватывает широкий спектр научных исследований, включая разработку эвристических алгоритмов и изучение теории больших данных. Соглашение также включает поддержку научных конференций и студенческих олимпиад.

В рамках сотрудничества планируется создание новых корпоративных стипендий для аспирантов и поддержка различных студенческих мероприятий, таких как секции конференции «Ломоносов» и олимпиада по дискретной математике. Стороны также будут работать над совместными образовательными программами и научными публикациями, а также организовывать лекции и мастер-классы.