МГУ и Т-Банк подписали соглашение о научном сотрудничестве

Опубликовано 23 декабря 2024, 22:061 мин.
МГУ и Т-Банк подписали соглашение о научном сотрудничествеБудут разработаны новые образовательные программы
Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова и Т-Банк подписали соглашение о сотрудничестве в области научных исследований и подготовки специалистов. Соглашение было подписано ректором МГУ Виктором Садовничим и председателем правления Т-Банка Станиславом Близнюком.
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Как отметил Виктор Садовничий, это соглашение открывает новые возможности для взаимодействия с механико-математическим факультетом университета. Партнерство охватывает широкий спектр научных исследований, включая разработку эвристических алгоритмов и изучение теории больших данных. Соглашение также включает поддержку научных конференций и студенческих олимпиад.
В рамках сотрудничества планируется создание новых корпоративных стипендий для аспирантов и поддержка различных студенческих мероприятий, таких как секции конференции «Ломоносов» и олимпиада по дискретной математике. Стороны также будут работать над совместными образовательными программами и научными публикациями, а также организовывать лекции и мастер-классы.