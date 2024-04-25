МГУ и «Яндекс» запустят магистерскую программу по ИИ для медиа

На программе будут готовить специалистов по медиакоммуникациям с навыками работы с генеративными нейросетями. Студенты научатся работать с текстом, генерировать изображения и идеи для проектов, разрабатывать контент-планы, анализировать аудиторию и решать другие задачи, отметили в пресс-службе.

Выпускники смогут создавать с помощью нейросетей медиапроекты, разрабатывать для них маркетинговые стратегии, оптимизировать редакционные процессы, анализировать и визуализировать большие данные.

В пресс-службе добавили, что программа создана преподавателями университета и ведущими экспертами «Яндекса». Пройти обучение могут выпускники бакалавриата любых направлений. Занятия начнутся осенью 2024 года.