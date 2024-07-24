МГУ нашел способ быстро определять дозу радиации в продуктах питания

Радиационная обработка используется для продления срока хранения продуктов и борьбы с микробами, плесенью и насекомыми. Это особенно важно при транспортировке товаров, таких как мясо, между континентами. Определение дозы радиации требует квалифицированных специалистов и может быть сложным для разных видов продукции, отметили в пресс-службе.

Ученые усовершенствовали метод «отпечатков пальцев», который включает экстракцию образцов и их анализ. Они сократили время экстракции для картофеля с 24 до 1 часа, сохранив эффективность распознавания доз. Это также применимо к другим продуктам, таким как говядина.

Метод основан на сравнение свойств образца с эталоном, что позволяет точно определить дозу облучения. Новый подход может значительно упростить и ускорить проведение скринингов радиационно обработанных продуктов, добавили в пресс-службе/

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Food Composition and Analysis.