МГУ представил первый в России квантовый вычислитель на холодных атомах

Опубликовано 25 декабря 2024, 22:131 мин.
МГУ представил первый в России квантовый вычислитель на холодных атомахПрототип прошел испытания
В пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) сообщили, что вуз и Российский квантовый центр представили первый в России прототип квантового вычислителя на одиночных холодных атомах.
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Прототип основан на нейтральных атомах рубидия, которые захватываются с помощью оптических пинцетов — лазерных лучей, сфокусированных для управления атомами. Создание 50-кубитного квантового вычислителя стало возможным благодаря дорожной карте, утвержденной правительством России в 2020 году. Один из ключевых этапов этой карты — создание квантового вычислителя мощностью не менее 50 кубитов к концу 2024 года, сообщили в пресс-службе.
Руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий МГУ Станислав Страупе рассказал, что новый вычислитель использует систему, состоящую из лазеров и сверхвысокого вакуума, которые обеспечивают точное управление состояниями атомов.