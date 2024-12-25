МГУ представил первый в России квантовый вычислитель на холодных атомах

Прототип основан на нейтральных атомах рубидия, которые захватываются с помощью оптических пинцетов — лазерных лучей, сфокусированных для управления атомами. Создание 50-кубитного квантового вычислителя стало возможным благодаря дорожной карте, утвержденной правительством России в 2020 году. Один из ключевых этапов этой карты — создание квантового вычислителя мощностью не менее 50 кубитов к концу 2024 года, сообщили в пресс-службе.

Руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий МГУ Станислав Страупе рассказал, что новый вычислитель использует систему, состоящую из лазеров и сверхвысокого вакуума, которые обеспечивают точное управление состояниями атомов.