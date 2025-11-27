МГУ продолжит испытания ультразвукового метода разрушения опухолей

Опубликовано 27 ноября 2025, 23:071 мин.
МГУ продолжит испытания ультразвукового метода разрушения опухолейПроверка пройдет на моделях черепа
Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова работают над технологией бесконтактного разрушения злокачественных опухолей с помощью ультразвука. Университет ранее сообщил о первом успешном эксперименте, когда образец агрессивной лейомиосаркомы вне организма был превращен в однородную жидкость из-за механического воздействия, а не нагрева.
© Ferra.ru
В 2026 году ученые планируют провести испытания на серии специальных фантомов, которые копируют строение человеческого черепа. Модели будут различаться по структуре костей, чтобы проверить эффективность метода при разных индивидуальных особенностях пациентов. Также запланированы биоакустические исследования, которые помогут определить оптимальную дозу ультразвукового воздействия для тканей и опухолей разных типов.
Метод создан специалистами физического факультета МГУ совместно с врачами Медицинского научно-образовательного института и факультета фундаментальной медицины.