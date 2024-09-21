МГУ разработал ИИ для прогнозирования цен на акции по новостям

Система сочетает временные ряды и текстовые данные из финансовых новостей, что делает её особенно полезной для анализа текущих событий. По словам профессора кафедры исследования операций факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Дмитрия Голембиовского, этот метод позволяет учитывать влияние внешних факторов на фондовый рынок, что увеличивает точность прогнозов и снижает риски для трейдеров.

Использование ИИ делает торговлю более предсказуемой и эффективной, позволяя инвесторам принимать решения на основе анализа новостных событий в реальном времени, отметил Голембиовский.