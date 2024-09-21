МГУ разработал ИИ для прогнозирования цен на акции по новостям

Опубликовано 21 сентября 2024, 10:081 мин.
МГУ разработал ИИ для прогнозирования цен на акции по новостямСистема поможет инвесторам предсказывать изменения на рынке
В пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза создали систему, использующую технологии искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования изменения цен на акции. Разработка анализирует экономические новости и выявляет сложные взаимосвязи между данными, что помогает инвесторам лучше адаптироваться к рыночным изменениям.
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Система сочетает временные ряды и текстовые данные из финансовых новостей, что делает её особенно полезной для анализа текущих событий. По словам профессора кафедры исследования операций факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Дмитрия Голембиовского, этот метод позволяет учитывать влияние внешних факторов на фондовый рынок, что увеличивает точность прогнозов и снижает риски для трейдеров.
Использование ИИ делает торговлю более предсказуемой и эффективной, позволяя инвесторам принимать решения на основе анализа новостных событий в реальном времени, отметил Голембиовский.