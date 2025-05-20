МГУ разработал ИИ-систему для распределения вычислительных мощностей

Разработка особенно актуальна для задач, требующих высокой производительности: искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа больших данных и дополненной реальности. Технология использует алгоритмы прогнозирования и мультиагентные системы для эффективного распределения вычислительных задач.

Как отмечают в МГУ, система обеспечивает глобальную доступность ресурсов, позволяя пользователям получать мощности по требованию без привязки к конкретным дата-центрам. Это повышает отказоустойчивость и безопасность вычислений.

Архитектура NPC открывает новые возможности для облачных сервисов, телекоммуникаций и интернет-платформ. Разработка может найти применение в научных исследованиях и коммерческих проектах, где требуются распределенные вычислительные ресурсы.