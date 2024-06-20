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Опубликовано 20 июня 2024, 18:56
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МГУ разработал управляемые светящиеся органические соединения

Они могут управляться с помощью тока
Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали уникальные органические соединения, которые светятся и могут управляться с помощью электрического тока. Пресс-служба вуза сообщила о высоких перспективах использования этих молекул в различных областях науки и техники.
МГУ разработал управляемые светящиеся органические соединения

© Ferra.ru

Эти флуоресцентные красители, устойчивые к множественным электрохимическим циклам, обладают интенсивной люминесценцией. Это открывает путь к созданию молекулярных переключателей, которые можно применять в биологии, медицине и технике.

Управление свечением через изменение окислительно-восстановительной формы вещества позволяет использовать такие системы для исследования процессов в живых организмах и создания оптоэлектронных устройств и сенсоров, отметили в пресс-службе вуза.

Команда ученых модифицировала борсодержащие соединения, добившись их устойчивости в твердом состоянии. Руководитель исследования, профессор Татьяна Магдесиева, пояснила, что флуоресценцию этих веществ можно модулировать, изменяя электрический потенциал.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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