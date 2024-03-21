МГУ совместно с Росатомом запустили новую образовательную программу

Опубликовано 21 марта 2024, 20:50
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МГУ совместно с Росатомом запустили новую образовательную программуДля подготовки специалистов в ядерной сфере
Московский государственный университет в сотрудничестве с Госкорпорацией «Росатом» представил новую образовательную программу «Фундаментальная физика строения материи». Она призвана подготовить специалистов в области теоретической физики для российских ядерных центров.
Студенты этой программы будут изучать актуальные научные и прикладные задачи, связанные с развитием научно-технического прогресса в атомной отрасли. Обучение будет включать практику в научных группах МГУ, институтах РАН и предприятиях Росатома, а также поездки на технические туры и летние стажировки.
Программа предусматривает индивидуальный подход к каждому студенту и обеспечивает ему стипендию от Госкорпорации «Росатом». Обучение будет проходить в Москве и в филиале МГУ в городе Сарове.
Это сотрудничество отражает стремление вуза и крупной корпорации к развитию высокотехнологичной научной базы в России и подготовке кадров для проектов в ядерной отрасли.