МГУ совместно с Росатомом запустили новую образовательную программу

Студенты этой программы будут изучать актуальные научные и прикладные задачи, связанные с развитием научно-технического прогресса в атомной отрасли. Обучение будет включать практику в научных группах МГУ, институтах РАН и предприятиях Росатома, а также поездки на технические туры и летние стажировки.

Программа предусматривает индивидуальный подход к каждому студенту и обеспечивает ему стипендию от Госкорпорации «Росатом». Обучение будет проходить в Москве и в филиале МГУ в городе Сарове.

Это сотрудничество отражает стремление вуза и крупной корпорации к развитию высокотехнологичной научной базы в России и подготовке кадров для проектов в ядерной отрасли.