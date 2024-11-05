МГУ создал Центр управления устойчивым развитием

Ключевые направления работы включают научное обеспечение государственного регулирования, переход России к низкоуглеродной экономике и интеграцию в международные системы карбонового регулирования. Также центр исследует вопросы «зеленого» финансирования и помогает предприятиям переходить к экономике замкнутого цикла.

Среди партнеров центра — Минэкономразвития, Минобрнауки, Счетная палата России, РАН, а также российские и международные компании, вузы и региональные власти. Центр создан на базе бывшей ESG-лаборатории в ответ на расширение научных проектов и стратегические задачи факультета.