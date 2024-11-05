МГУ создал Центр управления устойчивым развитием

Опубликовано 05 ноября 2024, 21:021 мин.
МГУ создал Центр управления устойчивым развитиемОн займется исследованиями по переходу к «зеленой» экономике
В пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова сообщили, что в вузе открылся Центр управления устойчивым развитием на базе экономического факультета. Новый центр будет заниматься международными и национальными исследованиями в области устойчивого развития.
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Ключевые направления работы включают научное обеспечение государственного регулирования, переход России к низкоуглеродной экономике и интеграцию в международные системы карбонового регулирования. Также центр исследует вопросы «зеленого» финансирования и помогает предприятиям переходить к экономике замкнутого цикла.
Среди партнеров центра — Минэкономразвития, Минобрнауки, Счетная палата России, РАН, а также российские и международные компании, вузы и региональные власти. Центр создан на базе бывшей ESG-лаборатории в ответ на расширение научных проектов и стратегические задачи факультета.