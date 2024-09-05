В России
Опубликовано 05 сентября 2024, 20:16
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МГУ создал новые материалы для детекторов рентгеновского излучения

Что упростит производство
В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза представили инновационные материалы для упрощения производства детекторов, включая устройства для визуализации рентгеновского излучения.
МГУ создал новые материалы для детекторов рентгеновского излучения

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Сотрудники факультета наук о материалах МГУ разработали новые соединения на основе гибридных галогенидов меди. Эти материалы могут использоваться для создания эффективных люминофоров и детекторов ионизирующих излучений, отметили в пресс-службе.

Ключевое преимущество новых соединений — их способность плавиться при необычно низких температурах, от 31 до 100 градусов Цельсия. Это значительно упрощает процесс изготовления устройств на их основе. Работа была поддержана грантом Российского научного фонда и опубликована в Journal of Materials Chemistry C Королевского химического общества, добавили в пресс-службе.