МГУ создал новые материалы для детекторов рентгеновского излучения

Сотрудники факультета наук о материалах МГУ разработали новые соединения на основе гибридных галогенидов меди. Эти материалы могут использоваться для создания эффективных люминофоров и детекторов ионизирующих излучений, отметили в пресс-службе.

Ключевое преимущество новых соединений — их способность плавиться при необычно низких температурах, от 31 до 100 градусов Цельсия. Это значительно упрощает процесс изготовления устройств на их основе. Работа была поддержана грантом Российского научного фонда и опубликована в Journal of Materials Chemistry C Королевского химического общества, добавили в пресс-службе.