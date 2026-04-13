МГУ создаст комплекс TAIGA-100 для изучения космических лучей

Проект получил название «Астрофизический комплекс TAIGA-100». Установка будет предназначена для исследований в области гамма-астрономии и физики космических лучей. В основу нового комплекса ляжет уже существующий проект TAIGA. Он помог обнаружить аномалию в энергетическом спектре космических лучей определенных параметров.

Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о разработке термоядерного двигателя для космических аппаратов. По его словам, эта технология позволит в десятки раз сократить время путешествий к другим планетам.