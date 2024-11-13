МГУ улучшил метод заморозки клеток с помощью холестерина и наноконтейнеров

Криоконсервация клеток — это процедура, при которой клетки и ткани замораживаются для дальнейшего хранения. Однако традиционные методы заморозки часто приводят к гибели более 50% клеток. Ученые МГУ предложили способ стабилизации мембран клеток с помощью холестерина, который повышает их стойкость при замораживании и размораживании. Для этого они использовали циклодекстрины — специальные олигосахариды, которые помогают доставить холестерин в мембраны клеток, отметили в пресс-службе.

Кроме того, разработчики создали биосовместимые наноконтейнеры, которые позволяют значительно повысить эффективность доставки холестерина. Этот метод увеличивает дозу вещества в мембране клеток примерно в десять раз, что существенно улучшает их выживаемость при криоконсервации.