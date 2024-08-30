МГУ ускорил создание новых лекарств с помощью суперкомпьютера

Опубликовано 30 августа 2024, 15:351 мин.
МГУ ускорил создание новых лекарств с помощью суперкомпьютераОн исследует белковые взаимодействия
Суперкомпьютер «МГУ-270», запущенный в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова (МГУ) год назад, активно применяется для разработки белковых комплексов, которые могут стать основой новых лекарств. Как сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, этот мощный вычислительный инструмент значительно ускоряет процесс создания белков с заданными свойствами.
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Суперкомпьютер «МГУ-270» предназначен для решения задач в области искусственного интеллекта (ИИ) и ускоренного анализа данных. В частности, он используется для исследований белковых взаимодействий, что важно для разработки эффективных лекарственных средств. Система позволяет значительно повысить скорость и точность в создании белковых комплексов.
Данная информация была озвучена на пресс-конференции, посвященной VIII выпуску Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» и подготовке МГУ к новому учебному году.