МГУ ускорил создание новых лекарств с помощью суперкомпьютера

Суперкомпьютер «МГУ-270» предназначен для решения задач в области искусственного интеллекта (ИИ) и ускоренного анализа данных. В частности, он используется для исследований белковых взаимодействий, что важно для разработки эффективных лекарственных средств. Система позволяет значительно повысить скорость и точность в создании белковых комплексов.

Данная информация была озвучена на пресс-конференции, посвященной VIII выпуску Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» и подготовке МГУ к новому учебному году.